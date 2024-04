Corbo su ADL: "Deve tornare a fare il presidente, è stato il numero uno in Italia"

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Quando De Laurentiis si deciderà comunicherà il nome dell'allenatore che ha scelto, sperando non sia il quarantesimo della lista. Già parte col direttore sportivo che è una scelta interessante, ma un po' fragile. Io sarei andato a richiamare Giuntoli alla Juventus, ma non sarei andato a prendere il suo vice.

Siamo sicuri che Manna sia l'uomo giusto per mettersi di traverso quando Micheli propone Natan o quando De Laurentiis fa delle scelte sconsiderate? Io avrei scelto Manna, ha puntato sui giovani ed è un personaggio intrigante. Il progetto Napoli deve esser costruito in sei mosse: una delle prime mosse è vendere Osimhen perchè con lui si rischia di ripetere la brutta esperienza di Allan.

Col super ingaggio che ha, in un momento che richiede una parsimonia degli ingaggi, si scatena la gelosia degli ingaggi più alti. Riconosco a De Laurentiis vent'anni di grandissima amministrazione. Quando giudichiamo non dobbiamo essere emotivi e lui è stato il numero uno in Italia tra i presidenti. Altra mossa che auspico un'altra è che De Laurentiis torni a fare il presidente, l'amministratore, come ha sempre fatto".