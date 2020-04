Coronavirus, Prof. Galli: "Se tutto va bene ripresa graduale da seconda metà maggio"

Quando torneremo alla normalità? Impossibile dirlo, ma sono importanti le previsioni degli esperti per provare a farsi un'idea. E quella del Prof. Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano non lascia ben sperare: "Se tutto andasse come sembra volere andare dovremmo ragionare per una graduale ripresa nella seconda metà di maggio. E' probabile che le misure restrittive debbano superare la Pasqua, si andrà sicuramente oltre".