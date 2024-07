CorSera, Bocci: "L'Inter dovrà tenere lontano il Napoli di Conte"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere della Sera è presente un commento del giornalista Alessandro Bocci che, a proposito della lotta scudetto, scrive: "Simone Inzaghi è bravo a lavorare sotto pressione: lo ha dimostrato vincendo tante finali e lo ha dimostrato lungo i mesi di un campionato che non poteva sbagliare. Ci ha messo un po’ a trovare la quadra della sua Inter, ma nella scorsa stagione si è preso la rivincita, mostrando un calcio bellissimo, una squadra organizzata e migliorando tutti i giocatori, soprattutto Calhanoglu e Thuram, fondamentali nella caccia alla seconda stella.

Adesso è chiamato a ripetersi per entrare nella storia nerazzurra: soltanto Mancini e Mourinho, per restare nell’epoca moderna, hanno concesso il bis. E prima di loro, Foni negli anni ’50 e il Mago Herrera. Serviranno maturità, equilibrio e una partenza lampo che tenga lontani Thiago Motta e Conte. L’appagamento, dopo una volata fantastica, è il peggiore dei nemici. Juve e Napoli sono dei cantieri aperti. Inzaghi invece riparte dalla stessa squadra di un anno fa, ma non deve dilapidare il vantaggio accumulato, che è il bene più prezioso dell’Inter".