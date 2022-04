Cosmi: "Il mio sogno è Ounas alla Roma, ha tutto per giocarci! Ma dovrei fargli da tutor..."

Serse Cosmi, ex allenatore di Adam Ounas al Crotone, ha parlato dell'esterno del Napoli in un intervento a Teleradiostereo.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serse Cosmi, ex allenatore di Adam Ounas al Crotone, ha parlato dell'esterno del Napoli in un intervento a Teleradiostereo: "Il mio sogno sarebbe vedere Ounas alla Roma, ha tutto per giocarci. Certo dovrei venire a fargli da tutor ma è un giocatore importante, lo voleva il Milan la scorsa estate ma Spalletti non l'ha lasciato andare".