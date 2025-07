Sky, Marchetti: "Distanza ancora ampia per Ndoye, piace più di Lookman per un motivo"

vedi letture

“In Turchia parlano di un Galatasaray disposto a pagare 40 milioni subito e 35 di seconda rata, dando garanzie ed accettando le clausole anti-Italia, pur di prendere Osimhen? Se è così, allora soddisferà tutte le richieste del Napoli. Di certo – ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre speciale Dimaro su Marte' - il Napoli tiene aperta la trattativa sino a domani o a fine settimana, non oltre. L'offerta dell'Al-Hilal è di un pagamento biennale da 37,5 annui e garanzie bancarie.

Ci risulta che il Napoli abbia detto: non ci importa che vada in Turchia o in Arabia, purché ci siano le stesse condizioni. La fideiussione non può essere messa in discussione e c'è necessità di avere tutte le garanzie bancarie del caso: il vero nodo è questo e l'operazione verrà chiusa entro domani, se davvero saranno rispettate le condizioni.

La percentuale sulla futura rivendita? Non credo. Il Napoli ha fatto la trattativa parlando del prezzo della clausola, e nella clausola non c'erano riferimenti a percentuali sulla futura rivendita. Una volta venduto un giocatore per 75 milioni, è difficile pensare che la valutazione cresca, considerando anche l'età: giocoforza, varrà sempre meno.

L’accordo con Ndoye c’è, deve essere solo perfezionato per i dettagli relativi ai diritti di immagine. Non vede l’ora di vestire la maglia azzurra ma non spinge con il club rossoblù. Di certo la distanza sulla valutazione del cartellino è ancora ampia: il Bologna vuole 45 milioni, il Napoli ne vuole pagare molti di meno. E’ vero che per tutti gli esterni sul mercato, da Conceicao a Lookman, costano caro e poi in questi momenti i prezzi sono alti, è possibile che ad agosto tali costi diminuiranno. Al Napoli serve un altro calciatore che garantisca equilibrio come già fa Politano sull’altra fascia e lo svizzero, insieme alle capacità realizzative, è in grado di coprire l’intera fascia. Milinkovic Savic piace al Napoli, può essere il secondo portiere o l’alternativa a Meret, la trattativa può entrare presto nel vivo”.