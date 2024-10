Costacurta sul gol di Lukaku: "I centrali del Milan non collaborano, visto che fa Thiaw?"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport del gol di Lukaku a San Siro: "I due difensori centrali del Milan non collaborano mai, uno era avanti rispetto all'altro, Thiaw doveva coprire invece rallenta e Lukaku ne approfitta. Parliamo di un errore grave. Voleva fare il fuorigioco? Ma se vedi che il tuo compagno sta dietro e guarda la palla...per me è solo una questione di allenamento. Fonseca deve lavorarci ancora".