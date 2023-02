Cremonese, Chiriches: "La qualità del Napoli ci ha messo in difficoltà. Salvezza? Ci crediamo"

Dopo il ko al Maradona contro il Napoli, il difensore della Cremonese Vlad Chiriches, ex di giornata, è intervenuto sul canale Youtube del club lombardo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il ko al Maradona contro il Napoli, il difensore della Cremonese Vlad Chiriches, ex di giornata, è intervenuto sul canale Youtube del club lombardo: "Diamo tanto fastidio alle squadre, ma non accumuliamo niente a livello di punti e questo è brutto per noi. Spero che nelle prossime partite di alzare la testa, con fiducia di vincere la prima partita che ci può dare qualcosa per continuare i il nostro campionato.

Errori sui gol subiti? C'è stata della loro qualità in certi momenti, dove ci hanno messi in difficoltà. Alla fine si è scritta la storia di questa partita.