Caprile, il Cagliari lo riscatta! Sky: la cifra che incassa il Napoli

Elia Caprile ha lasciato il Napoli nella scorsa finestra invernale di calciomercato, per trasferirsi al Cagliari. Nonostante la possibilità di vincere lo Scudetto, sarebbe stato il primo della sua carriera, il classe 2001 ha sempre avuto la priorità di giocare e collezionare minutaggio, come lui stesso ha ribadito in una recente intervista.

Pare che Caprile al Napoli non ci farà più ritorno, almeno per il momento. Infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, la società rossoblu ha deciso di riscattare il giovane portiere italiano a nove giorni dalla scadenza dell'opzione. Nella casse degli azzurri verrano versati 8 milioni di euro.