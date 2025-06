Carragher su De Bruyne: "Tra i più grandi di sempre della Premier e nella Top 11 all time"

In un'intervista a Sky Uk, l'ex leggenda del Liverpool e commentatore televisivo Jamie Carragher ha parlato di Kevin De Bruyne, inserendolo nella sua Top 11 all time della Premier League: "Lui passerà alla storia come uno dei più grandi della storia della Premier League. E' quello che dico da sempre perché davvero non ho nient'altro da dire di meglio su di lui.

Lui è sicuramente nella Top 11 di sempre della Premier League. Facciamo sempre i soliti nomi leggendari, Cantona, Zola, Beckham, ma lui ad esempio è migliore anche di questi tre nomi che ho fatto", le parole dell'ex difensore in un tributo a De Bruyne raccolto da Pure Football.