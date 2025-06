Murphy su De Bruyne: "E' il Federer del calcio! Fa tutto facilmente e senza sforzi..."

vedi letture

Intervenuto in un podcast degli inglesi di Talksport, l'ex centrocampista tra le altre di Liverpool e Tottenham e della nazionale inglese, Danny Murphy, ha parlato di Kevin De Bruyne facendo un paragone con una leggenda di un altro sport per spiegarne la grandezza: "E' il più bello da guardare? De Bruyne è anche molto bello da guardare, fa quasi tutto senza sforzo. E' come se fosse il Federer del calcio. Quando guardavi Federer sembra tutto così facile. Lui si impegna molto, ma non te ne accorgi. Per me è sicuramente tra i primi 3 centrocampisti della storia della Premier League".