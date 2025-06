Henry incorona De Buyne: "Il giocatore più intelligente che io abbia mai visto!"

Nel corso di un intervento alla CBS, l'ex stella di Arsenal e Barcellona Thierry Henry ha voluto elogiare Kevin De Bruyne: "Ho incrociato tanti giocatori, alcuni dei più grandi, ma penso che Kevin De Bruyne sia il più grande cervello che io abbia mai visto. Il migliore. Non parliamo di come vede il gioco, ma proprio di cervello:

in alcuni momenti non si capisce cosa stia pensando, sembra quasi non sia con noi, se capite cosa intendo. E' così bravo che a volte può essere un problema se non sei al suo livello, ma penso sia il giocatore più intelligente che io abbia mai visto se parliamo proprio di cervello", le parole dell'ex attaccante, inserite in un tributo al fuoriclasse belga da Pure Football.