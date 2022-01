Criscitiello esalta l'azzurro Zerbin: "Fortissimo, un predestinato che farà grandi cose"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel corso della trasmissione 'Speciale Calciomercato' sull'emittente televisiva si è soffermato su Alessio Zerbin, esterno d'attacco di proprietà del Napoli e che tanto bene sta facendo in prestito al Frosinone: "Sono molto informato su di lui e posso dire una cosa: è un calciatore fortissimo. Il Napoli lo acquistò per 100 mila euro, ora gioca in Serie B ma si tratta di un predestinato. Sono sicuro che farà grandi cose".