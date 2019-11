Croce elogia Castrovilli: "Giocatore di grande prospettiva. In un centrocampo a tre è perfetto"

L'ex giocatore dell'Empoli, Daniele Croce è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del giocatore della Fiorentina, Castrovilli: "Castrovilli è un giocatore di grande prospettiva. Lui è una mezz'ala in un centrocampo a tre, lì rende di più. Ha una struttura fisica importante, ha una grande corsa e un'ottima tecnica.



Castrovilli avvertirebbe il grande salto? Lui ha già vissuto l'esordio in Serie A con una grande facilità. Andare a Napoli può essere un peso ma lui ha grande personalità e potrebbe non accusare il colpo".