Cruciani: "Juve senza 6 titolari, a parti invertite il Napoli avrebbe chiamato l'ONU!"

Ospite negli studi di Tiki Taka, il giornalista Giuseppe Cruciani non ha perso occasione di lanciare una frecciata al Napoli e ai napoletani dopo la sconfitta della Juventus in campionato: “A parti invertite il Napoli avrebbe fatto fermare la partita dall’ONU. Senza sei titolari, come era la Juventus a Napoli, gli azzurri avrebbero chiamato l’ONU per fermare la partita“, riferendosi alle tante assenze bianconero.