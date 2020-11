Crudeli: "Il Milan ha problemi in difesa, Napoli test importante"

Tiziano Crudeli, giornalista e tifoso rossonero, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Milan è un test molto importante che arriva dopo una sosta prima della quale il Milan aveva evidenziato delle lacune difensive. Aveva rimontato due gol al Verona, con una grande prova di carattere e perso in casa in Europa League col Lille. In queste due ultime gare i rossoneri hanno palesato dei problemi. A Napoli mi aspetto Ibra con Leao a sinistra, Saelemaekers a destra e Calhanoglu dietro. Qualcuno sostiene che invece potrebbe giocare Rebic al posto del portoghese, vediamo. Mi preoccupa la fase difensiva, 11 gol subito nelle ultime sette giornate, ben 6 nelle ultime tre. Mi auguro che il Milan sia all’altezza della situazione contro il Napoli che a detta di Pioli è una delle squadre candidate per lo scudetto. Il Milan vuole delle conferme su questo processo di crescita ed il primo è proprio quello di Napoli. Abbiamo un dirigente di altissimo livello che è Paolo Maldini, che io ho criticato per la cessione di Locatelli, ceduto al Sassuolo per 12mln più bonus. Questo dimoistra che puoi avere anche grandi dirigenti che poi non si rivelano così grandi per delle scelte che fanno".