Ct Camerun: "Anguissa carico e motivato, con noi grandi partite! Un rischio lui in campo per finalina"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Toni Conceicao, C.T. del Camerun: “Come sta il Camerun? In questo momento c’è un po’ di riflessione, ovviamente c’è rammarico perché la finale era un obiettivo, la squadra si era espressa bene. Abbiamo giocato una buona competizione ma c’è un po’ di rammarico.

Che Anguissa ritroverà Spalletti? Penso che ritroverà l’Anguissa di sempre, molto motivato e contento di dare una mano alla squadra. Con il Camerun ha fatto partite importanti, arriva in ottime condizioni e con tanta voglia di conquistare obiettivi personali e di squadra con il Napoli. Come mai non ho fatto giocare Anguissa nella fine per il terzo posto? Molto semplice, giocavamo da 10 giorni continuativamente con la squadra titolare, sarebbe stato un rischio giocarsela con i giocatori un po’ troppo stanchi.

Cosa mi ha detto Anguissa sullo scudetto? Mi ha parlato della sua situazione in Italia e mi ha detto che lui è molto motivato, che la squadra è molto forte e che si trova molto bene a Napoli. La squadra è competitiva, certamente intendono lottare per lo Scudetto o quantomeno per la migliore posizione possibile. Il campionato è molto equilibrato, certamente non sarà un obiettivo facile. Resterà al Napoli anche l’anno prossimo? Sicuramente lui si trova molto bene e gli farebbe piacere restare, anche a me piacerebbe che restasse. Ma onestamente non so dirlo, in questo momento penso che il suo futuro è il Napoli ma non posso rispondere concretamente a questa domanda perché tutto cambia e nel calcio anche più rapidamente“.