Cucchi in estasi: "Pure in una gara ruvida il Napoli mostra la poesia della grande bellezza"

© foto di Federico De Luca

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex radiocronista Rai, Riccardo Cucchi: "E' stata una partita complicata, l'Eintracht ha confermato grande fisicità nei primi 15 minuti, facendo comprendere che non sarebbe stata facile, ma la forza del Napoli è stata quella di non essersi disunito e progressivamente è riuscito a prendere possesso della gara. E' un'altra prova successiva di maturità, forza, bellezza, perché anche nelle difficoltà si vede la bellezza del gioco. Napoli da Premio Oscar? L'immagine più bella è l'aggancio di Kvara col colpo di tacco, la poesia della grande bellezza di Sorrentino, in una partita nella quale non era facile mettere in evidenza la bellezza per la ruvidità dell'avversario.