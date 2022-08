D'Agostino critico: “Se perdi tutti i giocatori di personalità ti indebolisci molto"

L'ex calciatore e tecnico Gaetano D'Agostino a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato il mercato e non solo.



Milan e Roma sembrano essere messe meglio: lo condivide?

"Della Roma dico che ho visto l'amichevole, ho visto buone trame e ha alzato il livello di qualità. Anche nei cambi ha finalmente dei buoni doppioni. Il Milan invece dico che è la squadra da battere, per progettualità innanzitutto. Hanno preso giovani di qualità e forti, ha uno staff che capisce di calcio, sanno programmare e rispetto a Inter e Juve hanno una consapevolezza in più. Milan e Roma stanno programmando in maniera più lucida, anche se con scelte diverse".

Raspadori vicino al Napoli: "Va a sostituire Mertens, è un profilo importante. Certo che se perdi tutti quei giocatori di personalità ti indebolisci molto".