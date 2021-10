D’Agostino difende Insigne: “E’ meraviglioso. Non è giusto giudicarlo per 3 errori dal dischetto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D’Agostino, allenatore della Vibonese ed ex calciatore, fra le tante, di Roma, Udinese e Fiorentina. “Quando ero nelle giovanili del Palermo, la prima squadra militava in Serie C, dunque ho accettato subito la chiamata della Roma dove ho fatto l’esordio tra i professionisti. Va anche detto che, oltre all’emozione di vestire la maglia di una squadra di Serie A, c’era la speranza di poter arrivare grazie alle strutture che a Roma c’erano, mentre a Palermo no.

Anguissa? Sta dando equilibrio alla squadra, sia in fase di non possesso, lavorando molto bene in preventiva ed in interdizione, che in fase offensiva. Rigori? Sono una lotteria, si va a periodi. Oggigiorno i portieri studiano i rigoristi, quindi è più difficile segnarli. Io ho un record: ne ho segnati dieci in carriera, su dieci calciati. Insigne è un calciatore meraviglioso e non è giusto giudicarlo per tre errori dal dischetto. Con caratteristiche e ruoli differenti, è il Totti di Napoli. Chi critica il capitano sta cercando il pelo nell’uovo, forse perché non ha il coraggio di muovergli accuse riguardo il mancato rinnovo contrattuale.

Roma? Doveva fare qualcosina in più negli scontri diretti con le grandi, esclusa la partita con la Juve dove è arrivata una sconfitta ingiusta. La società ha investito tanto, ma non ci sono campioni, bensì tanti ottimi calciatori. Allegri? Sta facendo qualcosa di importante, riportando i bianconeri ad essere solidissimi in difesa, pertanto c’è da avere paura: quando iniziano a vincere 1-0, la storia ci dice che poi concorrono per vincere lo Scudetto.

Fiorentina? Ieri non mi è piaciuta, è stata troppo scolastica. Il Venezia ha fatto una grande partita tattica e ha vinto meritatamente. Io seguo molto da vicino Vincenzo Italiano, e devo dire che ieri è stato sconfitto da Paolo Zanetti”.