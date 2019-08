D'Amico consiglia: "Icardi? Fossi il suo agente lo manderei alla Juve"

Ospite negli studi Sky Sport, l'agente Andrea D'Amico ha parlato del domino degli attaccati: "Se si muove uno tra Icardi, Higuain, Dzeko o Dybala, si crea un effetto domino importante. Icardi? Se fossi un suo consulente, farei una valutazione in termini sportivi. Lasciando l'Inter, andrei ad abbracciare un progetto vincente: per questo io andrei alla Juventus. Scambio con Dybala? Qui entra in gioco la negoziazione con un giocatore che ha avuto un impatto devastante al suo arrivo. Sarebbe un sacrificio pesante, ma la Juve deve guardare i conti".