Da Firenze, Bucchioni: "Gattuso in pole per i viola con Lippi direttore tecnico"

A Football Rewind, la nuova rubrica di TMW Radio, ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, molto attento anche alle vicende della Fiorentina.

Juve, Dybala torna al gol. Va tenuto?

"Se va via Ronaldo sì, altrimenti questa contraddizione di questi due personaggi, uno immenso e uno che voleva diventare grande, penalizzerà ancora l'argentino. Se resterà ancora Ronaldo, Dybala deve andar via. Se Ronaldo invece dovesse dire addio, allora se fossi la Juve punterei su Dybala, gli darei quello che vuole e creerei una squadra di giovani intorno a lui".

Roma che batte l'Ajax. Fonseca contro i giornalisti:

"Ha ragione in assoluto. Pochi sono stati massacrati come lui. E' successo ad Allegri due stagioni fa. E' un eccesso che è difficile da comprendere. Fonseca ha dei difetti ma sta andando avanti in Europa e lo stanno massacrando. Certe notizie destabilizzano. Questa storia va risolta. La proprietà deve decidere, l'allenatore non lo ha scelto e forse dovrà cambiare pagina".

Quale il tecnico che dovrà scegliere la Fiorentina?

"Va scelto subito, Commisso ha cambiato 4 volte l'allenatore e sono stati tutti fallimenti. Non può più sbagliare allenatore. Mi dicono che Gattuso sia in pole position. L'importante è che si scelga e in fretta. E che si crei un progetto giusto attorno al tecnico. Si parla anche di Lippi come dt, sarebbe interessante".