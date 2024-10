Da Milano protestano, Suma: "A Bologna nel perimetro stadio non ci sono problemi, è tutto regolare!"

Ancora polemiche a Milano per il rinvio di Bologna-Milan, ufficializzato ieri dalla Lega Serie A. Ne ha parlato nel suo editoriale per Milannews.it, il giornalista di fede rossonera Mauro Suma. Di seguito alcuni stralci: "Il sindaco di Bologna, cito, ha detto che non si può giocare una partita di cartello perchè "in questo momento bisogna dedicare tutte le energie della città, dei tanti operatori delle forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari ad occuparsi di quello che l'alluvione ha prodotto". Concetto legittimo e sacrosanto. Ma il Salone dell'Auto-Moto confermato alla Fiera di Bologna con decine di migliaia di persone distribuite fino a domenica su 7mila metri quadrati? Quello non assorbe energie? Sarà anche un'altra zona, distante 7 km, ma le energie sono energie e non andavano disperse nemmeno in quel caso... evidentemente...

L'ad bolognese Fenucci ha detto che ci sono "problemi" oggettivi nella zona dello stadio. I video diventati virali sui social girati ieri da qualche tifoso, dimostrano invece che nel perimetro attorno allo stadio è tutto regolare e non c'è nessun tipo di problema legato al fango o altro.

In mezzo a tutti questi dribbling di politica e parole, il cerino resta in mano al Milan accusato di scarso peso politico dai propri tifosi. Solo due cose: la prima, l'ordinanza di divieto del sindaco è stata confermata dal Prefetto di Bologna che ha di fatto chiuso le porte della città al Milan, e il Prefetto non è pincopallo. La seconda, i pugni sul tavolo e il 3-0 a tavolino, no grazie, il tavolino e i tavolini non fanno parte della nostra Storia e del nostro dna".