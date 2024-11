Da Torino: "Rocchi non è tenero con i suoi arbitri e li punisce quando sbagliano"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista Emanuele Gamba: "Gli arbitri sbagliano quanto è logico sbagliare. La decisione a volte può avere un ampio fattore umano. Bisogna cambiare le soglie di punibilità dei falli. L'esperienza conta e dagli errori si impara. Mariani è uno dei più bravi arbitri che abbiamo in Italia e può ancora migliorare, nonostante gli sbagli.

C'è troppa pressione su di loro ed è chiaro che a volte il cane si morde la coda. Ci sono tante cose che contano sull’arbitraggio. L’introduzione della moviola in campo ha cambiato il giudizio che abbiamo di loro. Qualunque cosa viene vista con la lente di ingrandimento e qualunque cosa succeda in campo può scatenare una polemica.

La spiegazione tecnica degli episodi è stata fatta domenica sera da D’Amato, uno dei collaboratori di Rocchi, e subito si è dichiarato l’errore in diretta televisiva. Ci si rimette dei soldi e si possono fare dei passi indietro in carriera. Grazie alle trasmissioni della domenica sera gli arbitri possono comunicare la natura degli errori che si commettono.

Rocchi è stato chiaro: “L’obiettivo è di sbagliare sempre si meno!”. Lui ha la percezione degli errori e non è tenero con i suoi arbitri e li punisce quando sbagliano. Rocchi sta alzando la soglia e la sta portando a livelli internazionali. L'episodio di San Siro sul rigore dell'Inter non è grave. Il fallo c’è, ma nella maggior parte dei casi non è rigore! Dopo di che, ci sono delle visioni soggettive".