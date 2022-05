Dal Belgio: “Mertens farà di tutto per restare a Napoli, ma le parole di ADL non giovano”

"Non capisco l’atteggiamento di De Laurentiis, vuole giocare il ruolo da protagonista e magari ha qualche problema con i giocatori più amati dal pubblico".

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista belga, Pascal Scimè, giornalista belga: "Mertens sembra aver preso un po’ di tempo, ma qui in Belgio ci facciamo tante domande. Perché la firma non è arrivata prima, Dries ama Napoli e vuole restare in azzurro. Le parole di De Laurentiis non giovano al rinnovo di Mertens, era già accaduto 2 anni fa. Dries farà di tutto per rimanere, ma non so se da parte del presidente ci sia tutta questa voglia di rimanere.

Mertens accetterebbe di giocare in un’altra italiana? Per come lo conosco io assolutamente no, però nel calcio tutto è possibile. Non capisco l’atteggiamento di De Laurentiis, vuole giocare il ruolo da protagonista e magari ha qualche problema con i giocatori più amati dal pubblico. Tra 50 anni i tifosi napoletani si ricorderanno più del presidente e dei giocatori che hanno fatto la storia del club? Non è solo una questione di soldi, metterla sul quel lato è sbagliato”.

Rapporto Mertens-Spalletti? Dries ha giocato molto poco con Spalletti, tranne nelle ultime partite dove stava meglio fisicamente. Ci sono i Mondiali e vorrà giocare più partite per andare in Qatar. Nella sua scelta ci sarà la possibilità di giocare di più rispetto a quest’anno".