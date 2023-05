Dal Comune di Napoli: "4 giugno? Festa al Maradona e maxi-schermi in città e provincia"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: "Gli eventi per il 4 giugno? Sarà una giornata di grande festa. Si farà lo spettacolo al Maradona e poi i maxi-schermi collegati dalle 4 piazze principali della città e da alcune della provincia. Senza imprevisti, dovrebbe essere proiettata anche la partita oltre che la festa.

Un'ulteriore maxi-pedonalizzazione di Napoli? Non credo, verrà garantita la pedonalizzazione solo nelle aeree deputate. Verrà concordato tutto nel tavolo predisposto per l'ordine pubblico. Il giro del pullman scoperto? A Napoli sembrerebbe che nessuno vuole farla, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. I calciatori poi verranno gestiti dal Calcio Napoli".