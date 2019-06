Dall'Inghilterra - Sarri ha già parlato con alcuni della Juve, Barzagli sarà nel suo staff

Nuove indiscrezioni sull'imminente passaggio alla Juventus di Maurizio Sarri. A parlarne su Radio CRC è Alvise Cagnazzo, giornalista del Sun: “In questo momento, da ciò che so, si sta cercando un incastro con il Chelsea. Alcuni giocatori della Juventus hanno già parlato con Sarri, Barzagli farà parte dello staff. Il secondo sarà Martuscello che sostiene di non saperne niente. Buffon pare andrà al Porto. Peres, il fratello di Guardiola, dice che l'Italia è un Paese di pazzi. Lukaku all'Inter? Penso sia uno dei giocatori che entra nel loro ideale, anche perché so che Conte vuole una squadra di vecchietti, vedi anche Dzeko. Penso che l'uno esclusa l'altro. De Laurentiis ha fatto un'affare prendendo Ancelotti pagandolo meno di Conte e tutto il suo staff. De Laurentiis, tra tanti difetti che ha, non sbaglia allenatori. Quella di Ancelotti è stata una stagione sopravvalutata, ma comunque è stato messo sotto contratto un allenatore che ha vinto addirittura la Champions League, pagandolo meno di chi, in Europa è andato non oltre gli ottavi”.