Dalla Cina, Cannavaro jr: "State a casa, curate igiene e contatti. Ci vuole tempo..."

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, in una diretta Istagram con il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha raccontato come la Cina ha combattuto il virus: “Qui si sta combattendo un campionato, Cina contro Covid-19. Per ora siamo in vantaggio, la vittoria non è lontana. Ma in Italia questo campionato è appena iniziato. Non si può parlare di tempi, non bisogna parlare del numero di casi. Il processo è lungo, ci vorrà attenzione anche quando sarà tutto arginato. Io sto a casa perché se esco faccio male a me e agli altri. Rispettate le regole, serve responsabilità da parte dei cittadini oltre che dei governi. Qui hanno sospeso i campionati fino ai primi di maggio nonostante non ci fossero calciatori contagiati. State a casa, è la cosa più semplice. Curate l’igiene e i contatti. La corsetta al parco ve la potete fare anche tra 15 giorni o più, non sottovalutate il problema. In Cina lo hanno fatto, ma poi tutti si sono resi conto e sia i cittadini che il governo hanno fatto la loro parte”.