Damiani: "Kvaratskhelia straordinario, ma dovrebbe fare più gol e assist"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, agente Fifa ed ex calciatore di Napoli e Inter:

É un vantaggio non avere le coppe per il Napoli?

“É un vantaggio perché prepari meglio le partite. Poi, certo se il Napoli non ha le coppe non fa le coppe. Ma gli azzurri sono una storia a sé, hanno un allenatore straordinario, uno dei migliori in circolazione. Possono fare molto bene”.

Lei crede che il Napoli possa lottare per lo scudetto?

“Confido molto in Conte e nei suoi uomini, che sono davvero bravi. Lukaku sicuramente tornerà in forma. Il Napoli sarà assolutamente la prima antagonista dell’Inter”.

Su Kvara?

“Kvara é un ragazzo che ha delle qualità straordinarie. Dovrebbe solo fare dei gol, degli assist in più. Sulla questione rinnovo non voglio parlarne, ci saranno sicuramente persone che ne stanno lavorando”.