Dazn, Gobbi: "Oggi Napoli straripante, bene in tutte le fasi"

Massimo Gobbi, ex difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Fiorentina. Ecco quanto evidenziato: “Per come ha interpretato la partita il Napoli è stato devastante. Una gara da gruppo, da squadra. Fase difensiva con una grande densità, tutti i giocatori che si davano una mano per recuperare palla. Poi in fase offensiva una qualità incredibile, infinita quando riesce a giocare a questi livelli, soprattutto quando i giocatori giocano l’uno per l’altro. Un attaccante che scriva per il compagno che arriva e fa gol, il giocatore che non molla in mezzo a tre e ha la lucidità di trovare il compagno che si butta dentro. Una squadra che oggi è stata straripante”.