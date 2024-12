Dazn, Parolo rassicura: "Conte sta trovando la chiave per Kvara. Non l'ha acceso del tutto"

Marco Parolo, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato dei temi odierni in casa Napoli: "Il plus che Conte sta dando quest'anno nel campionato è l'adattarsi di Conte al giocatore che ho in questo momento. Ho Lukaku che non può farmi quelle progressioni palla al piede, McTominay lo faccio lavorare da mezz'ala ma può andare ad attaccarmi la profondità.

Sta trovando la chiave per Kvaratkhselia, perché secondo me non l'ha ancora acceso totalmente, contro il Torino ha avuto diverse occasioni ma non ha segnato. Parto dalla compattezza difensiva, però davanti mi adatto ai giocatori. Thiago Motta invece sta cercando di adattare i giocatori al proprio gioco, invece Conte ha cambiato totalmente il modo di giocare rispetto al Conte di prima".