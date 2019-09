De Canio elogia Zielinski: "Lo vedremo presto a livelli altissimi, sa giocare ovunque!"

A Radio Marte in Marte Sport Live è intervenuto l'allenatore Gigi De Canio che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Credo che Ancelotti deciderà la formazione in base alle condizioni di Llorente e Milik, non penso che il polacco riesca a fare due partite di seguito in pochi giorni.



Come si recupera Milik? Compatibilmente con la possibilità di non farlo cadere in infortuni. Ha bisogno di continuità però senza correre il rischio di farlo incorrere in infortuni. Questo discorso vale per tutti i giocatori che sono in ritardo di condizione.



Napoli? Ho visto una squadra esprimersi a Lecce con una maturità impressionante. Ho visto anche una percentuale di errori dal punto di vista tecnico, a mio avviso il Napoli sta sbagliando ancora un po troppo per la qualità che hanno i giocatori azzurri.



Cagliari? E' cresciuto tantissimo come squadra rispetto al passato. Ha giocatori come Naingolan che ha dato anche ai suoi compagni una consapevolezza e una convinzione di forza che fanno si che il Cagliari non debba essere sottovalutato.



Zielinski? Lui è ancora al 50%. Non è una questione tattica in quanto è un giocatore buono per tutte le stagioni, è talmente forte che dove lo metti lo metti sa giocare. Il polacco sa fare interdizione, sa fare gol, ha fisicità, è un calciatore che sta raggiungendo la maturazione e sono convinto lo vedremo presto a livelli altissimi".