De Canio: "Guai a fare processi se il Napoli va fuori! Insigne? Da allenatore non lo rischierei"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Gigi De Canio, allenatore, soffermandosi su diversi temi di casa Napoli: “Dobbiamo essere onesti: il Barcellona ha un vantaggio nella gara di sabato di Champions League e tutti ci auguriamo che il Napoli possa fare l’impresa, ma ove mai non dovesse farcela, non dobbiamo fare processi. Nelle gare importanti il Napoli si è sempre ritrovato portando a casa un risultato importante per questo penso che anche a Barcellona possa regalare una grande notte, ma dobbiamo ammettere che non è la squadra favorita. Da allenatore, dico che Insigne non lo rischio se il medico non mi dà l’ok anche perché servono giocatori freschi e in forma. Si parla di una gara da dentro o fuori per questo al di là delle motivazioni, servono muscoli buoni”.