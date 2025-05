Podcast De Canio: "Il Napoli non è un miracolo! Segreto? Solo uno”. E fa il nome

vedi letture

Mister Luigi De Canio è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, e ha parlato del Napoli vicino all'impresa Scudetto: "Il segreto è solo Conte. Nella sua capacità e professionalità, nel suo modo di interpretare il suo ruolo, la sua passionalità. Quando parlo di modo di interpretare il ruolo intendo la complessità della persona nell'analizzare qualsiasi aspetto, in una maniera prospettica. Il Napoli è una buona squadra, è lui un valore aggiunto strepitoso. Non è un miracolo per me, Conte in queste cose è capace.

Lui pensa al bene della squadra, della società, pensa a vincere e vive per questo. Il Napoli, raschiando il barile e non giocando un calcio straordinariamente bello ma pratico, sta per vincere ancora il campionato. Il Milan invece annaspa e ha una rosa non troppo meno forte. La squadra ha dei valori, altrimenti non si possono ottenere certi risultati. E' da anni che il Napoli veleggia in certe posizioni, Conte ha capito che la squadra era buona, il valore aggiunto è lui, che ha preso una squadra buona reduce da una stagione pessima per tanti motivi".