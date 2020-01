De Canio: "Se Di Lorenzo scivola e Manolas sbaglia da solo, un tecnico non può farci molto"

Nel corso di Canale 21, l'ex allenatore Gigi De Canio ha parlato delle difficoltà del Napoli sui gol dell'Inter: "Non facciamoci prendere dallo scoramento. Il Napoli è andato in svantaggio, ma non ha subito un contropiede. Di Lorenzo è scivolato, il pallone era del Napoli e quindi non c'è grosso lavoro di prevenzione da fare o un pressing subito. Pure Meret sbaglia, poi Manolas, ma anche Koulibaly quante volte ha sbagliato quest'anno nonostante la maturità tecnica e fisica che ha raggiunto. Quando non c'è fiducia, succede questo perché gli atleti sono uomini. Così come alcuni dell'Inter, in passato in difficoltà, hanno sicurezza perché sono primi in classifica e sembrano grandi calciatori, ma fino all'anno scorso non lo sembravano".