Podcast De Giovanni: "Agenti non fanno il ben dei giocatori, Osimhen rischiava un anno di tribuna"

A commentare le vicende in casa Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato lo scrittore Maurizio De Giovanni. In particolare quanto sta accadendo con Victor Osimhen: "Non è una storia che finisce questa per Osimhen, perché è un prestito secco e la faccenda è rimandata a più avanti. Il Galatasaray ha Icardi, Mertens, vedremo che tipo di spazio e resa avrà in Turchia. Questa situazione è paradigmatica di un calcio che sta andando velocemente verso un abisso.

Si va al muro contro muro, agenti che non fanno il bene degli assistiti, con un giocatore che rischiava a 25 anni di restare per un anno in tribuna. Sarebbe rimasto fuori dal grande calcio senza questa opzione. Le cifre che sono circolate non erano favorevoli per il Napoli. Da tifoso sono molto contento di come si è comportato il Napoli, ha dimostrato che le società devono avere voce in capitolo e non possono giocatori e agenti decidere da soli". Mentre sul Napoli di Conte ha aggiunto: "La soluzione era l'arrivo di un allenatore carismatico, con lui sono arrivati alcuni giocatori che hanno leadership. Conte deve essere soddisfatto, manca ancora qualcosa come un esterno e un centrale di difesa ma con una sola competizione potrà dire la sua".