De Maggio: "Ancelotti innamorato di Rodrigo!", poi sbotta: "Ai tifosi non piace? E chi dovrebbe prendere il Napoli, Messi?"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul presunto interesse del Napoli per Rodrigo: "Il sogno del Napoli è Rodrigo Moreno, attaccante del Valencia. Ancelotti se n'è innamorato e lo vuole al Napoli. Ma se anche questo viene definito obiettivo di poco conto, allora chi bisogna prendere? Messi? Ma non si può prendere, se non sta bene nemmeno Rodrigo allora è incredibile".