De Maggio esalta Lukaku: "Più forte e funzionale di Osimhen!"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Fino a ieri abbiamo assistito ad un primo campionato tra mercato aperto e pause per le nazionali. In questo primo campionato il Napoli è campione d’Italia. Di fatto ora comincia il secondo, tornano le coppe europee e certe competizioni tolgono qualcosa al campionato.

Lukaku? Quello che ispira Kvaratskhelia, che è leader in campo, che fa due goal in due partite, per me non solo è più forte, ma è anche più funzionale rispetto ad Osimhen. Ameremo sempre Osimhen, ma il nigeriano incideva anche in negativo, mentre non vedo atteggiamenti negativi di Lukaku. Non a caso Lukaku era del Chelsea, piaceva non solo al Napoli, mentre Osimhen alla fine è finito al Galatasaray, non lo voleva nessuno e non solo per le cifre dell’affare.

Fallo di Zappa su Kvaratskhelia? E’ da giallo, punto, non c’entra niente che sia arrivato dopo venti secondi”.