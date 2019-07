De Maggio interpreta Ancelotti: "James? Parole inequivocabili, arriverà! Ma tempi più lunghi"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato la conferenza stampa di Carlo Ancelotti, in particolar modo la risposta su James Rodriguez, intervenendo nel corso della trasmissione Radio Goal: "Il Napoli vuole alzare l'asticella, sia con il lavoro che col mercato. Dalle sue parole mi sembra inequivocabile che James Rodriguez arriverà al Napoli. Icardi? Ancelotti ha detto di non fossilizzarsi sulla prima punta, per me è una indicazione importante. A me pare che tutte le strade portino a James Rodriguez. Quest'ultimo con Ancelotti ha avuto un rendimento di alto livello, ne è consapevole, per cui è chiaro che spinga per tornare a lavorare con lui. Credo che i tempi però siano un po' più lunghi".