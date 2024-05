De Maggio: "Osimhen ha fatto una confidenza ad un amico alla festa di Zielinski"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Osimhen, alla festa di Zielinski, ha confidato ad un amico che preferirebbe giocare in Premier League e non in Ligue 1 visto che in Francia c’è già stato. Mi dicono che si potrebbe configurare un’ipotesi di Osimhen al Manchester United con Hojlund come contropartita tecnica per il Napoli. Al Napoli piace molto Brescianini del Frosinone che piace anche a Gasperini ed all’Atalanta”.