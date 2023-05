De Maggio: "Potete cancellare questi due allenatori dall'elenco di ADL"

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli il direttore di Radio Goal Valter De Maggio ha parlato del toto-allenatori che coinvolge il Napoli

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli il direttore di Radio Goal Valter De Maggio ha parlato del toto-allenatori che coinvolge il Napoli: "So che a De Laurentiis piacciono molto sia Conte che Gasperini ma entrambi utilizzano la difesa a tre e per questo motivo potete cancellare i loro nomi dall'elenco dei profili seguiti dal presidente azzurro per la sostituzione di Spalletti".