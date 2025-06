De Maggio: “Richiesta del Bologna irricevibile, aveva ragione ADL! Chiesto il 30% in più"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha parlato della trattativa tra Napoli e Bologna per Ndoye e Beukema: "Dopo un vertice di ieri tra Bologna e Napoli per c’è una differenza abnorme tra domanda e offerta. Il Napoli forte del sì di Ndoye e Beukema si è presentato a Bologna per un’informativa.

Alla presentazione dei ritiri De Laurentiis aveva detto che bisognava aspettare, comprando ora si rischia di pagare i giocatori il 30% in più. Alla fine credo che il presidente avesse ragione, perché la richiesta del Bologna per Ndoye e Beukema è irricevibile, ha chiesto 80mln. Facendo i calcoli il 30% di 80 è circa 25mln, 55mln mi sembrerebbe una cifra per i cartellini dei due giocatori molto più credibile e reale. Il Napoli ha detto al Bologna che questa richiesta è irricevibile, le parti si riaggiorneranno, ma il Napoli è su più piste”.