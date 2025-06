Podcast Maspero: "Nunez-Lukaku per competere pure in Champions, poi ci penserà Conte"

Ospite di 'Maracanà', trasmissione di Tmw Radio, è stato Riccardo Maspero, ex attaccante.

Fiorentina che riscatterà Gudmunsson. Ma Viola molto 'azzurra':

"Fa piacere che si dia fiducia ai ragazzi, che servono anche alla Nazionale. I giovani devono avere la possibilità di migliorare e serve accettare qualche battuta d'arresto. Pioli sa tirare il meglio dai giocatori. Firenze è una piazza esigente, sarà una sfida difficile ma la qualità di Pioli e dei giocatori che andranno a prendere creeranno una squadra competitiva".

Ha preso anche Fazzini. Che ne pensa?

"E' un giocatore che ha qualità, talento, mi piace. Ma voglio capire come vuole giocare Pioli, per capire come si può esprimere al meglio. Può giocare sottopunta, è un ruolo che gli si addice. Deve giocare, perché ha dimostrato di avere quel talento che ci serve anche in Nazionale. Serve tornare a riscoprire i talenti italiani".

Napoli forte su Nunez. Ma non sarà l'alternativa a Lukaku:

"Se voglio competere in Champions e campionato li vedo avere tutti e due. Poi ci penserà il mister a decidere chi giocherà di volta in volta. Io da tecnico voglio 22 titolari".

Camarda in prestito al Lecce. Fa bene il Milan?

"Il Milan deve recuperare posizioni, per me ci sta che in questo Milan Camarda rimanga e giochi. Non è detto che torni a vincere subito".

Yildiz può fare come o meglio di Dybala alla Juve?

"Deve arrivare, per ora non è a quel livello. Ha il tempo a suo favore. Alla fine del prossimo campionato potremo dire se si è almeno avvicinato".