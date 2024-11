De Maggio svela: “Il Napoli sta già monitorando un top bomber per la prossima stagione”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Balotelli era a livello di Cristiano Ronaldo e Messi, ma loro facevano una vita perfetta. Balotelli non ha fatto la stessa carriera di Messi e Ronaldo e un motivo ci sarà.

Lukaku? Se il Napoli cederà Osimhen non escludo che arrivi un top bomber con Lukaku in rosa ed i due si giocherebbero il posto in vista dell’anno prossimo. Lukaku doveva arrivare a Castel di Sangro, ma è arrivato il 30 di agosto perchè s’è completato il ‘bordellino’ di Osimhen.

Ha cambiato la partita col Parma e se non fosse entrato il Napoli avrebbe perso. Quest’estate sia il Milan che la Juve lo volevano, ma saranno incompetenti questi che lo volevano? Mi dite che bisognava prendere Retegui al suo posto, ma se fosse andata così avreste chiamato i Carabinieri. Nel frattempo il Napoli sta già monitorando un top bomber per la prossima stagione.

La sfuriata di Conte? La fa perchè sa bene che il potere mediatico risiede al nord e lui dice ‘se pensate di indirizzare delle cose io spiattello altro’. Ha aperto ad un bel tema perchè ora gli arbitri ci penseranno cento volte prima di sbagliare”.