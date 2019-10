De Magistris: "Mi aspettavo di più dal Napoli. Atalanta? Capiremo se gli azzurri avranno sete di vittoria"

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è stato intervistato a Mattina 9, programma in onda su Canale 9. Il Primo Cittadino ha parlato del match di domani degli azzurri, queste le sue dichiarazioni: “L’Atalanta fa un bellissimo gioco. Quella del San Paolo è la partita verità per capire se il Napoli ha sete di vittorie oppure se si sta già accontentando in autunno di un risultato da medio-alta classifica.

Juve e Inter? Mi aspettavo di più dalla squadra azzurra finora. La Juventus non va fortissimo e l’Inter ha rallentato, abbiamo avuto partite facili che dovevamo vincere. Non so se è un problema di concentrazione o se si è inceppato qualche meccanismo, ma non ci possiamo accontentare del pareggio a Ferrara”.