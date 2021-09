De Nicola: “Vi dico i tempi di recupero di Meret. Ospina? Ce la farà ad esserci contro la Juve”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Infortunio di Meret? Capitano tutte a lui. La frattura di per sé non è importante perchè non riguarda il corpo vertebrale. La cosa è risolvibile a meno che non ci siano complicazioni. E’ caduto male in seguito a quella uscita e la vertebra ha fatto un movimento non congruo. Dalla frattura si recupera in un mese, mese e mezzo. Conoscendo Ospina e per come è fatto caratterialmente, credo che ce la farà a tornare venerdì dalla Nazionale colombiana e a giocare sabato contro la Juve”.