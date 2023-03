De Paola: "Kvaratskhelia ha sulla coscienza la sconfitta con la Lazio"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, ex diretttore di Tuttosport: "La vicenda Napoli-Eintracht sta diventando stucchevole, soprattutto se gli organi di Polizia richiedono e ottengono tale sanzioni. Che il presidente dell'Eintracht non si presenti al Maradona, è solo un segnale di testardaggine, soprattutto adesso che la trasferta è stata parzialmente aperta. Io sono per le trasferte libere, ma determinate situazioni vanno gestite con la consapevolezza di tutti i guai e i pericoli che possono nascere. La tifoseria dell'Eintracht non è semplice da gestire nemmeno per gli organi in Germania, quindi l'atteggiamento del loro presidente mi sorprende molto.

Napoli-Atalanta? Il Napoli ha saputo gestire anche situazioni psicologiche svantaggiose. Avere quel vantaggio in classifica ti rilassa o quasi e gestirlo non è semplice. Qualche piccola crisi dopo la sconfitta con la Lazio non ha avuto ripercussione, la squadra si è subito ripresa col proprio spartito. Spalletti ha dato ai suoi calciatori qualcosa di inestimabile: sanno sempre cosa fare. Il Napoli è ammirato da tutti per una coralità che da anni non si vedeva così bene in Europa.