De Paola sul caso Di Lorenzo: "Se fai intervenire Conte non puoi fargli fare brutta figura"

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto il direttore Paolo De Paola.





TuttoNapoli.net

A 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto il direttore Paolo De Paola.

Di Lorenzo, l'agente ha ribadito la volontà di lasciare il Napoli e ha negato incontri con la Juve:

"Rispetto alla chiusura totale di prima per me c'è un'apertura comunque. Vuol dire che le cose possono cambiare. Anche perchè se fai intervenire Conte non puoi fargli fare brutta figura e mandarlo via. Se lo fai intervenire è perché vuoi metterci il carico da novanta".

L'agente di Lautaro ha detto che non c'è nessun problema sul rinnovo:

"Verrà annunciato a breve, mancheranno solo i dettagli. E' fatta ormai".

Milan, le piace Fonseca?

"Ibrahimovic si è sbilanciato molto, è stato improvvido. Ha fatto una disamina dettagliata, dicendo che Conte non è quello che cercavano e che Fonseca è quello che loro vogliono, vuol dire che ti esponi eccome. Ha fatto capire che c'erano idee diverse, se è emerse l'idea di uno, la sua, deve esserci un riscontro ora. E' andato contro i tifosi, che volevano altro. E' una posizione molto forte, in cui si sbilancia sulla prossima stagione. Ora così non lo puoi licenziare a dicembre o in corsa, ti sei esposto troppo".

Per il prossimo anno che dice?

"Ci sono 4 allenatori che hanno l'obbligo di vincere lo Scudetto. E sono Conte, Motta, Inzaghi e Fonseca".

Motta-Juve, che dice?

"Giuntoli ha iniziato benissimo. Anche Douglas Luiz colpo eccezionale. C'è il fucile puntato dei tifosi su Motta dopo Allegri, visto che un terzo posto e una Coppa Italia ci sono stati e Motta deve fare meglio. Hai l'obbligo di puntare allo Scudetto, non di vincerlo".