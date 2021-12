De Rossi: "Scudetto? Sono tutte vicine, una settimana fa avremmo detto Napoli"

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, è stato premiato stasera al Gran Galà Gazzetta Awards: "Io una leggenda? Non lo so, questi premi alla carriera ti fanno sentire un po' vecchio però lo apprezzo e sono venuto a ritirarlo con piacere. Le leggende dello sport sono altre".

Cosa è successo dopo Euro2020: "Dopo aver raggiunto un traguardo del genere, un attimo di sbandamento può essere fisiologico. Siamo arrivati a un centimetro dalla qualificazione e siamo in corsa insieme alle altre Nazionali che giocheranno i playoff. Non c'è problema, ce la giocheremo. Resettare? Dobbiamo ricordarci che 4 mesi fa eravamo la squadra più forte d'Europa. Più che reset conviene fare un rewind e cercare ricordi positivi".

Lotta Scudetto: "Non so chi è favorito, sono tutte vicine. Una settimana fa avremmo detto Napoli, poi Milan ora Inter. Alla fine potrebbe spuntarla l'Atalanta, che da anni e continua. Non è facile, hanno a disposizione una squadra fortissima, anche se è costata molto meno rispetto ad altre, e ormai non sorprende più".