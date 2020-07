Del Genio: "-15 punti per gli arbitri. Servono un 9 ed un esterno, il Napoli crea quanto l'Atalanta ma non segna!"

Con un post sui suoi canali social, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della gara col Milan ed annunciato la sua nuova trasmissione serale che partirà questa sera su Tele A: "Il Napoli ha vinto una Coppa Italia bella, pulita, senza errori arbitrali, fortunatamente. Adesso gioca un buon calcio e sta chiudendo bene una stagione tormentata. Per la prossima due problematiche oggettive da affrontare seriamente: 1 servono un attaccante centrale ed un attaccante esterno in grado di migliorare la percentuale realizzativa, adesso bassissima. Costruiamo quanto l'Atalanta, segniamo trenta gol in meno dell'Atalanta. 2 Serve una presa di posizione costante e non estemporanea con Nicchi e Rizzoli per capire come mai al Napoli da un pò di tempo non ne viene bene una con arbitri e var. Poi le moviole nazionali ci danno ragione, ma non analizzano il dato stagionale clamorosamente negativo, in proiezione, più o meno, una quindicina di punti. Ne parliamo alle 18 su kiss kiss Napoli in 4-4-2 ed alle 20.40 in un nuovo programma con ospiti e sorprese su tele A".