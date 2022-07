Del Genio: “A Dimaro c’è Antonelli, per ADL è il tempo degli incontri con gli intermediari"

"De Laurentiis non si è ancora visto in pubblico, ma è giusto così".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Alcuni tifosi mi avevano detto che c’era a Dimaro il procuratore di Senesi. Mi sono informato e in realtà c’è Antonelli, che non gestisce più il difensore argentino ma è un intermediario di mercato. Potrebbero essere stati proposti al Napoli alcuni nomi a De Laurentiis in queste ore. Tra l’altro a Dimaro c’è anche Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano, se non dovesse andare bene l’incontro con De Laurentiis si tornerà anche sull’argomento Politano col presidente che ne parlerà con Spalletti. Tra un mese inizia il campionato e almeno 4-5 acquisti il Napoli li deve fare per dare al più presto a Spalletti l’organico al completo. De Laurentiis non si è ancora visto in pubblico, ma è giusto così. Non è il momento di incontrare i tifosi, ma di stare chiuso in albergo per portare avanti le trattative ed incontrare gli agenti che vengono con le loro proposte”.